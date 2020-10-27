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В 2021 году бедные пенсионеры из 18 регионов не получат никакой прибавки. Пример расчета от Счетной палаты

В 18 субъектах РФ размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.

Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на проекта бюджета ПФР на 2021 — 2023 годы.

Добавим, что таблицу с данными по всем регионам мы традиционно опубликуем в начале следующего года.

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Следует отметить, что если ПМП в субъекте не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом, говорится в докладе аудиторов.

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Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации, из них 9 субъектов, в которых размер ПМП не менялся с 2018 года.

В результате, в этих 24 субъектах общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей.

Счетная палата приводит пример:

У пенсионера, проживающего в Саратовской области, размер страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 5 132,12 рубля. Размер ПМП в Саратовской области на 2019 году был утвержден в размере 8 278 рублей.

В 2019 году при индексации страховой пенсии на 7,05 % ее размер увеличился на 361,81 рубля и составил 5 493,93 рубля.

Размер ФСД в 2019 году составил 3 145,88 рубля, а общий размер назначенных выплат — 8 639,81 рубля.
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В 2020 году размер ПМП в Саратовской области остался без изменений. Увеличение страховой пенсии в связи с ее индексацией (на 6,6 %) составило 362,60 рублей, общая сумма выплат — 8 640,60 рублей (в том числе ФСД — 2 784,07 рубля, пенсия по состоянию на 31 декабря 2019 года — 5 493,93 рубля и сумма индексации 362,60 рубля). Общий объем выплат увеличился на 79 копеек.

В 2021 году в связи с тем, что величина ПМП не изменится, сумма увеличения выплаты составит 6,36 рубля. В дальнейшем, если ПМП останется без изменений и в 2022 году, то общая сумма выплат пенсионеру уменьшится на 1,66 рубля.

Расчеты приведены в таблице.

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Напомним, ранее мы приводили пример расчета по другому региону и усомнились в правильности расчета минимальной пенсии, который сделали в региональном отделении фонда:

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Начиная с 2021 года планируется изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе ПМП , который будет составлять 86 % величины прожиточного минимума на душу населения, определенной по соотношению с медианным среднедушевым доходом.

Также предусмотрено, что прожиточный минимум на душу населения на очередной год не может быть ниже уровня текущего года.

Вместе с тем эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен.

Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты.

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