В 2021 году бедные пенсионеры из 18 регионов не получат никакой прибавки. Пример расчета от Счетной палаты

В 18 субъектах РФ размер прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в 2021 году останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.

Об этом сообщается в заключении Счетной палаты на проекта бюджета ПФР на 2021 — 2023 годы.

Добавим, что таблицу с данными по всем регионам мы традиционно опубликуем в начале следующего года.

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Следует отметить, что если ПМП в субъекте не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению размера пенсионных выплат в очередном году по сравнению с текущим годом, говорится в докладе аудиторов.

Так, в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019 года в 24 субъектах Российской Федерации, из них 9 субъектов, в которых размер ПМП не менялся с 2018 года.

В результате, в этих 24 субъектах общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей.

Счетная палата приводит пример:

У пенсионера, проживающего в Саратовской области, размер страховой пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 5 132,12 рубля. Размер ПМП в Саратовской области на 2019 году был утвержден в размере 8 278 рублей.

В 2019 году при индексации страховой пенсии на 7,05 % ее размер увеличился на 361,81 рубля и составил 5 493,93 рубля.

Размер ФСД в 2019 году составил 3 145,88 рубля, а общий размер назначенных выплат — 8 639,81 рубля.