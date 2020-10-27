Поставщиков ресурсов хотят обязать устанавливать счетчики за свой счет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий ресурсоснабжающие организации с будущего года за свой счет устанавливать, заменять и эксплуатировать приборы учета воды, газа, тепла и электроэнергии.

Эта обязанность вводится для организаций, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой, электрической энергией или их передачу, и сети которых непосредственно присоединены к сетям, входящим в состав оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета энергоресурсов.

Также, согласно законопроекту, ресурсоснабжающие организации будут не вправе отказать обратившимся к ним лицам в заключении договора, регулирующего условия установки, замены и эксплуатации приборов учета.

Кроме того, за просрочку исполнения обязательства установки, замены или эксплуатации счётчика эти организации, согласно документу, должны будут уплатить потребителю неустойку (пеню) за каждый день просрочки, которая устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день исполнения обязательства, но не более суммы начислений потребляемой услуги по нормативу с учетом всех повышающих коэффициентов.

По материалам РИА Новости