Компанию исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверного адреса. Об этом с удивлением узнали местная ИФНС, банк и сама компания

Компания схватила отметку о недостоверности из-за адреса. Судя по всему, она об этом не знала. А недавно с удивлением узнает, что ее уже исключили из ЕГРЮЛ.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Фирму закрыли из-за недостоверности адреса в октябре. В какие сроки и какую отчетность сдавать? Фирма работала даже после ликвидации, так как никто не знал о ликвидации — ни банк, ни местная налоговая».

Вот что в комментариях пишут:

«Обычно местная налоговая первая узнает о том, что фирма ликвидирована, так как является инициатором ликвидации. Если они не знали, значит у них и спросите, как избежать наказания за незаконную предпринимательскую деятельность. Но, ещё можно идти в суд и признавать незаконность ликвидации. А отчеты на данный момент сдать не сможете, не примут».

Оспорить в суде исключение из ЕГРЮЛ по инициативе регоргана можно, придется доказывать, что реально деятельность велась. А тут, скорее всего, схватили отметку о недостоверности, не знали об этом, и так и не исправили ситуацию.

Вот что автор пишет о том, что в выписке из ЕГРЮЛ:

«Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности 19 Дата прекращения 19.10.2020».

Действительно странно, что местная налоговая ничего не знает. В комментариях еще пишут что в течение года можно компанию восстановить.

Рекомендуют запросить в налоговой копию акта выезда и осмотра:

«Запрашивать у ИФНС Акт выезда инспектора по адресу: кто выезжал, когда, во сколько и куда выезжал. Мы такое Решение опротестовали в виду того, что сотрудники были на рабочем месте, ЗП начислялась и т. д. По итогу выяснилось: никто никуда не ездил, ничего не выяснял... Приняли инфу ИФНС, как массовая регистрация. У нас место нахождения — промзона. Там куча предприятий зарегано: пирс в порту... Отстояли».

Такое кстати часто бывало, что по факту никто не приезжал, а компании — недостоверка.