При переводе за границу процентов по вкладам и дивидендов хотят брать НДФЛ 15 %

В Госдуму внесен законопроект № 1044451-7, который касается поправок в НК в части налогообложения процентов по вкладам физлиц.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ. Поправки направлены на повышение налогов на процентные доходы физлиц от вкладов в иностранной валюте в российских банках. Облагаться будет вся сумма процентов по валютному вкладу.

Кроме того, при переводе доходов в виде процентов, начисленных по вкладам в иностранной валюте в банках, находящихся на территории РФ, и дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций за пределы РФ планируется установить ставку НДФЛ 15 %.

Цель проекта — ослабление зависимости нашей страны от доминирующей роли доллара и другой иностранной валюты в финансово-банковской сфере страны, говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта по сути предлагают облагать налогом не доход человека, а перевод денег между счетами, даже своими собственными. Что полностью противоречит нормам Налогового кодекса. Читали ли они его?

В дополнение к настоящему законопроекту подготовлен еще законопроект о возложении на Банк России и Правительство задачи по разработке Стратегии валютной политики РФ, призванной обеспечить реализацию конституционной нормы об установлении монопольной эмиссии российского рубля на территории страны.