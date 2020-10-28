Для военных и полицейских увеличат максимальное пособие по уходу за ребенком

Минтруд разработал поправки в Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Проект размещен на федеральном портале.
С 13 504 до 27 984,66 руб. увеличивается максимальный размер пособия для лиц, указанных в абзаце третьем части первой статьи 13 закона № 81-ФЗ.
Речь идет о следующей категории граждан:
матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.