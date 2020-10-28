По прогнозам ведомств, курс доллара в следующие три года будет в районе 70 рублей

Счетная палата опубликовала прогноз по курсу рубля на ближайшие три года. Он более оптимистичный, чем прогноз Минэкономразвития. Хотя в обоих вариантах доллар будет стоить около 70 рублей, плюс-минус три рубля.

Счетная палата ожидает среднегодовой номинальный курс рубля к доллару на уровне 69,2 в 2020 году, его укрепления до 68,7 в 2021 году и до 68,4 рубля — в 2022 и 2023 году, говорится в базовом варианте прогноза социально-экономического развития России на 2020-2023 годы.

Ключевую ставку ЦБ ожидают на уровне 4-4,25%, денежно-кредитная политика будет мягкой.

Минэкономразвития в своем официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трехлетку, прогнозирует более слабый рубль: среднегодовой курс доллара на 2020 год ожидается в 71,2 рубля за доллар. На следующие три года прогноз министерства также отличается от ожиданий аудиторов: в 2021 году среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 72,4 рубля за доллар, в 2022 году — 73,1 рубля и в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.

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Счетная палата в своем прогнозе также предусмотрела консервативный сценарий. В нем предусмотрено более тяжелое прохождение второй волны коронавируса и продление карантина до лета 2021 года. В этом варианте развития Счетная палата ожидает, что среднегодовой курс доллара составит 72 рубля за доллар, в 2021 году российская валюта в среднем за год ослабнет до 72,5 рубля за доллар. При этом ожидается, что в 2022 году среднегодовой курс составит 72,1 рубля за доллар, а в 2023 году — 71,8.

«В рамках данного (консервативного) сценария мы предполагаем, что более высокий уровень неопределенности относительно сроков завершения пандемии и темпов восстановления мировой экономики будут негативно отражаться на валютах стран с формирующимися рынками, в том числе России. Поэтому в Сценарии 2 обменный курс рубля предполагается на 5–6% ниже его фундаментально обоснованного равновесного значения», — поясняют авторы прогноза.