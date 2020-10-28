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Все об онлайн-кассах в 2021 году. Приглашаем на бесплатный вебинар 18 ноября

Онлайн-кассы по сей день вызывают вопросы у предпринимателей, особенно у начинающих. Кому она нужна, кому не нужна, какую выбрать, за что и сколько платить?

Центр обучения «Клерка» и спикер Сергей Кичагин приглашают на бесплатный вебинар «Что нужно знать об онлайн-кассах в 2021 году», он состоится 18 ноября с 10:00 до 11:30.

На вебинаре вы узнаете:

  • Кто должен и не должен применять кассу?
  • Какие могут быть штрафы за неприменение или нарушение правил применения ККТ?
  • Как собрать кассовое рабочее место?
  • За что должен платить предприниматель? (ФН (15/36 месяцев), касса, КЭП, регистрация в ФНС, ОФД, программное обеспечение, банковский терминал, сканер, работа с маркировкой и ЕГАИС).
  • Дистанционная (удаленная) касса: фискализация вне места расчёта.
  • Сферы применения касс: розница, службы доставки, выездные сотрудники (ЖКХ), транспорт, интернет-продажи.
  • Как устроен торговый эквайринг?
  • Что такое «Кассы 3-в-1»?
  • Новшества на кассовом рынке: почему технология SoftPOS непопулярна, a СБП набирает обороты?

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