РКН потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ

Роскомнадзор вновь направил Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру российских СМИ.
Добавим, накануне в РКН сообщили, что цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер.
Google (Youtube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них «РИА Новости», «Russia Today», «Sputnik» и «Россия - 1».
Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят, в первую очередь, к неполучению гражданами России объективной информации.
Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются.
Между тем в РКН отметили, что Россия, благодаря собственным высокотехнологичным компаниям, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов.