РКН потребовал от Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру российских СМИ

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lubezniy А почему её считать сразу недостоверной? Фарингит-то куда де... Вакцинация от ковида будет бесплатной

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Внимательно Даже если и платил, налоговая может посчитать эти с/ф выстав... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

lubezniy Тоже согласен. Но и маски бесплатные должны быть нормальными... Вакцинация от ковида будет бесплатной