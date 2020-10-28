Сведения об удаленке передали свыше 180 тыс. московских работодателей

Сведения о переводе сотрудников на дистанционный формат работы предоставили правительству Москвы более 180 тыс. работодателей столицы, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«К 26 октября сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы, предоставили более 180 тыс. работодателей Москвы. В это число вошли почти 165 тыс. юридических лиц и более 15,5 тыс. индивидуальных предпринимателей», — цитирует сообщение ТАСС.

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Всего на этих предприятиях работают около 4 млн человек, 1,2 млн из которых переведены на удаленный режим работы. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что передавать сведения о переводе на дистанционный режим работы компаниям следует на официальном сайте мэра и правительства Москвы и только через верифицированные учетные записи работодателей на этом портале.

«Нам поступило более 2 тыс. обращений от предпринимателей с информацией об общем числе сотрудников и лицах, переведенных на дистанционный режим работы. Но обращаем внимание, что передача данных с помощью социальных сетей, писем на электронную почту не предусмотрена, поскольку не позволяет идентифицировать компанию. Сведения обрабатываются специальным сервисом на официальном сайте мэра и правительства Москвы и принимаются только через верифицированные учетные записи работодателей на этом портале. Это позволяет обеспечить безопасность данных, оперативность их учета, избежать некорректного начисления штрафов», — приводит его слова пресс-служба.

При этом индивидуальные предприниматели могут предоставлять сведения без квалифицированной электронной подписи, связав свою учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на едином портале «Госуслуг».