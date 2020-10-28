Работодатели отвергают соискателей, которые не дружат с орфографией

47 % работодателей не готовы принять кандидатов с грамматическими и орфографическими ошибками в резюме, а 45 % отказывают соискателю, который слишком часто меняет места работы.

Такие данные приводит сервис «Работа.ру».

В ходе исследования выяснилось, что 40 % работодателей отсеивают больше половины всех резюме на первом этапе поиска сотрудника. 30 % представителей компаний не рассматривают до 50 % кандидатов из-за первого негативного впечатления, а остальные 30 % не готовы дать шанс каждому четвертому соискателю.