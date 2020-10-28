Стоит ли бухгалтеру уходить на работу «не бей лежачего»? И тяжело ли потом возвращаться в «большой спорт»?

У бухгалтера появилась возможность уйти в «тихую гавань» — спокойная работа, нормальная зарплата. Но боится, что потом тяжело будет возвращаться в экшен и «танцы с бубнами». У всех так?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Можете дать свой профессиональный и не только профессиональный совет, может и сам кто- то попадал в такую ситуацию. Предложили мне компанию — бизнес у них аренда, делать там сами понимаете особо немного. Руководство хорошее, ЗП стабильная и приличная по сегодняшним временам, когда надо вести тебе 10 юрлиц и почти за бесплатно. Но засела мысль, что потом, когда надоесть и захочется танцев с бубнами сложно будет уйти на нормальный бухучёт, все таки когда выпадаешь из больших цифр и объемов, потом тяжело. Может кто-то уходил на простой учёт, и как вы потом возвращались в сложный, и смогли вернуться? Если нет пожалели, что согласились на ведение более легкой организации? Хотя мне тут сказали, что такая организация мечта любого бухгалтера».

Первым делом у автора спросили, сколько ей лет. Автор написала, что если это имеет значение, ей 38. И вот что на это пишут в ответ:

«Имеет конечно:-). Понимаете, в этом возрасте надо уже искать где теплее и больше платят. Т.е. Вы можете сидеть на хлебном месте и не парясь, получать хорошие деньги. И возьмите что то, что будет развивать мозг. Т.е. учиться конечно, никогда не поздно, но хорошо зарабатывать и беречь нервную систему, главнее. Я это поняла, как меня с того света вытащили. А раньше я была знатной стахановкой».

Под этим комментарием подписались несколько других комментаторов.

Еще кто-то пишет, что поняла это даже раньше:

«Я это поняла в 36:-). Что мои подвиги никому, кроме моего ЧСВ, не нужны».

Кто-то пишет, что нормально возвращалась из «тихой гавани»:

«Опыт не пропьёшь:-). Я нормально возвращалась. Вы на этой аренде будете иметь время для чтения теории и новостей от бухучета, если остальное устраивает — идите».

Ну а если станет скучно, можно найти что-то для подработки:

«Может взять что-то „волшебное“ на подработку чтобы не заскучать».

У кого-то такой опыт был даже без смены работы:

«Работала в крупной торговой сети. Все было от импорта и лизинга, да и танцы с бубном😎. Торговля сникла, сдали все площади в аренду. Ни скажу что заскучала, но почувствовала некое психологическое умиротворение. Прошло три года и снова в бой, развернули масштабное производство! Пришлось снова изучать нормативку и способы и методы учёта. А мне уже за ... Все умения вернулись. Так что используйте момент и живите работой в гармонии с собой. Получая удовольствие и удовлетворяющие вознаграждения! Удачи!».

А кто-то и на спокойном месте нашла коней и горящие избы:

«Два года после опта и импорта продержалась на аренде. Ну как... тяжело, скучно. Организовала им тогда лизинг, овердрафт, депозиты, посудилась с должниками... Владельцы бизнеса довольны и не ожидали :-)».

Кто-то делится своим подобным опытом:

«Я так уходила, правда, на меньшую зарплату, но ближе к дому и учёт гораздо легче. Все 2 года ходила как на каторгу, скучно, тупеешь, мотивации чего-то изучать нет совсем, так как это никому не нужно. Знания и опыт сложных ситуаций тоже не нужны. Отупела там совсем, чуть ли не депрессия началась. Так что если только совсем больше идти некуда».

А кто-то наоборот напутствует:

«Вот уж наше российское — не задолбался, значит день прошёл зря 🙂 Берите фирму и наслаждайтесь спокойной работой. Заскучаете по танцам с бубнами — вернётесь, врядли за время вашего отсутствия в больших цифрах произойдёт что-то такое в чем вы ни в жисть не разберётесь. Удачи 🙂».

В большинстве все-таки пишут, что возвращались в «большой спорт» спокойно, без каких-либо проблем, хоть и приходилось восполнять пробелы. Ну а с работой сейчас времена напряженные, а потому коль дают — надо брать.