Биржевой курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей. Доллар превысил показатель в 78 рублей.
В ходе валютных торгов Московской бирже курс евро поднялся по отношению к рублю на 0,8% — до 92,0325 рубля, свидетельствуют данные площадки на 13:47 МСК. В свою очередь курс доллара поднимался на 1,43% — до 78,4150 рубля.
По данным на 13:55 МСК, курс евро уже рос на 0,86% — до 92,11 рубля. А курс доллара прибавлял по отношению к рублю 1,49% и достигал отметки в 78,4650 рубля.
Официальный курс валют от ЦБ следующий:
По материалам «ТАСС».