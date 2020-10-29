Изменят анкету АДВ-1 для присвоения СНИЛС

Сегодня на федеральном портале опубликован проект поправок в Постановление Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п, которым утверждены формы для регистрации физлиц в системе персучета.

В частности, поменяется форма АДВ-1 «Анкета зарегистрированного лица». Туда внесут новую информацию.

В анкете надо будет указывать ИНН и номер актовой записи, содержащийся в свидетельстве о рождении.

Причем поле ИНН можно будет не заполнять.

Напомним, Счетная палата в ходе проверки ПФР выявила немало ошибок. Одна из них — путаница со СНИЛСами. Это происходит, в том числе, из-за того, что форма АДВ-1 слишком куцая, там нет всех необходимых данных.

В итоге аудиторы рекомендовали внести изменения в анкету застрахованного лица (форма АДВ-1) в части ее дополнения сведениями о фамилии, которая была у физического лица при рождении, а также ИНН.