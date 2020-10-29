Минтруд не поддерживает идею введения ранговой пенсионной системы

Сегодня стало известно о предложении депутата от ЛДПР ввести в России новую систему начисления пенсий по рангам.

Между тем в Госдуму такой проект пока не поступал. Пока озвучена лишь общая идея для широкого обсуждения.

Дискуссия об отказе от страховых пенсий и переходе к системе ранжирования требует оценки предлагаемых изменений, отметил глава комитета ГОсдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.. «Для этого нужен сформулированный документ и приведены расчеты — как это повлияет на размер будущих пенсий, готово ли государство обеспечить выплаты по новой системе», — заявил он.

В Минтруде заявили, что в целом не поддерживают идею введения пенсионных рангов, передает ИА ТАСС.

В ведомстве напомнили, что размеры пенсий дифференцированы, и сегодня пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа. Чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. При этом действующим законодательством предусмотрено, что размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.