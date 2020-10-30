Депутаты Госдумы хотят остановить маркировку лекарств до наведения порядка

В Госдуме обсуждают возможность приостановки обязательной маркировки лекарственных препаратов, вопрос поднимался за заседании межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечения.

Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы этот вопрос держим на контроле. На следующей неделе до конца будет понятно, что мы делаем — либо законодательно приостаналиваем, либо это будут правительственные решения. Я считаю, что надо законодательно приостанавливать, чтобы аптеки не боялись штрафов, потому что любые правительственные решения имеют меньшую силу, чем нормы закона», — отметил Нилов.

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По его словам, система обязательной маркировки лекарственных препаратов сегодня фактически не работает. «Складывается просто анекдотическая ситуация, когда в аптеках нет лекарств, потому что система работает плохо, их не маркируют, соответственно, аптеки продавать не могут. А аптеки штрафуют за то, что у них отсутствуют лекарства первой необходимости», — отметил Нилов.

Он отметил, что фракция ЛДПР уже подготовила проект закона о приостановке деятельности норм об обязательной маркировке лекарств «до наведения порядка». Так, уверен Нилов, если у правительства нет юридической возможности решить вопрос самостоятельно, необходимо внести правки в закон и поменять дату его вступления в силу. «Причем это можно сделать сразу в трех чтениях уже через неделю», — подчеркнул Нилов.

Ранее Минпромторг со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова сообщил о том, что система маркировки лекарств временно переводится в уведомительный режим работы. Однако в Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) сообщают, что до аптек не могут дойти 40 млн упаковок лекарств из-за сбоем в системе.