Система маркировки лекарств временно перешла на уведомительный режим

В России система маркировки лекарств временно переведена в уведомительный режим, сообщил Минпромторг. Вину за сложившуюся ситуацию министр возложил на бизнес.

Мантуров утверждает, что с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано «два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток». Однако он отметил, что «до сих пор остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами».

Однако у бизнеса другое мнение. На прошлой неделе в СМИ появились жалобы от аптечных сетей на сложности выполнения требований по маркировке лекарств: при поступлении препарата в аптеку требуется регистрировать каждую пачку в системе «Честный знак», на это уходит до 10 дней. При продаже необходимо «прокатывать» каждую пачку по двум кодам.

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Компания «Гедеон Рихтер», одна из крупнейших поставщиков лекарств из-за границы, заявила, что из-за технического сбоя в системе маркировки вынуждена развернуть три машины на границе России, так как их нельзя было растаможить.

Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация «Росмедпром», Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация независимых аптек и Всероссийский союз общественных объединений пациентов обратились в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе.

23 октября Росздравнадзор письмом № 01И-2007/20 рекомендовало аптекам отключить в своих товаро-учетных системах избыточные дополнительные проверки статуса лекарственных препаратов в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).