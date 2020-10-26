Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Система маркировки лекарств временно перешла на уведомительный режим

В России система маркировки лекарств временно переведена в уведомительный режим, сообщил Минпромторг. Вину за сложившуюся ситуацию министр возложил на бизнес.

Мантуров утверждает, что с момента запуска системы маркировки лекарств было зафиксировано «два сбоя, которые были устранены оператором в течение суток». Однако он отметил, что «до сих пор остаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами».

Однако у бизнеса другое мнение. На прошлой неделе в СМИ появились жалобы от аптечных сетей на сложности выполнения требований по маркировке лекарств: при поступлении препарата в аптеку требуется регистрировать каждую пачку в системе «Честный знак», на это уходит до 10 дней. При продаже необходимо «прокатывать» каждую пачку по двум кодам.

📌 Реклама

Компания «Гедеон Рихтер», одна из крупнейших поставщиков лекарств из-за границы, заявила, что из-за технического сбоя в системе маркировки вынуждена развернуть три машины на границе России, так как их нельзя было растаможить.

Ассоциация российских фармацевтических производителей, Ассоциация «Росмедпром», Российская ассоциация аптечных сетей (РААС), Ассоциация независимых аптек и Всероссийский союз общественных объединений пациентов обратились в Минздрав с просьбой упростить требования к обороту маркированных лекарств на период пандемии коронавируса, отменить штрафные санкции из-за технических сбоев в системе.

23 октября Росздравнадзор письмом № 01И-2007/20 рекомендовало аптекам отключить в своих товаро-учетных системах избыточные дополнительные проверки статуса лекарственных препаратов в информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).
Zadarma
Подтвержденный профиль
Телефония для бизнеса
Номера в 100 городах России, номера 8-800, 400+ сотрудников, бесплатная АТС
Узнать больше
Реклама на Клерке

В целях бесперебойного обеспечения граждан лекарственными препаратами ведомство рекомендует аптечным организациям:

  • осуществлять розничные продажи лекарственных препаратов через контрольно-кассовую технику сразу после отправки в систему мониторинга сведений о поступивших в аптечную организацию лекарственных препаратах, не дожидаясь результатов осуществления проверки наличия в системе мониторинга успешно зарегистрированных сведений о приемке лекарственного препарата или подтверждения приемки таких лекарственных препаратов поставщиком;
  • отключить в товаро-учетной системе избыточные дополнительные проверки статуса лекарственных препаратов в системе мониторинга в части установления принадлежности лекарственного препарата аптечной организации при реализации лекарственных препаратов потребителю;
  • в случае использования кассового программного обеспечения, осуществляющего дополнительные проверки в системе мониторинга при реализации лекарственных препаратов потребителю, обратиться в организацию, осуществляющую разработку, модернизацию и поддержку такого программного обеспечения, с целью отключения механизмов избыточного контроля;
  • обеспечить сверку с реестром заблокированных и отозванных серий лекарственных препаратов, подлежащих реализации потребителю, с периодичностью не более 2-х раз в сутки.
Компания 1С уже отключила проверку статуса лекарственных препаратов в ИС МДЛП.

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама