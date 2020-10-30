Прямые выплаты из ФСС. Зачетный способ имеет много минусов и уходит в прошлое

Со следующего года вся страна перейдет на прямые выплаты пособий из ФСС. Пока старый зачетный механизм действует в восьми регионах РФ.

Издание BFM.RU приводит мнения экспертов об отрицательных моментах зачетного механизма.

Кстати, среди опрошенных экспертов, в том числе, представитель «Клерка».

Мы дали свой комментарий изданию, в котором отметили, что порой бухгалтеры не связываются с возмещением расходов из ФСС, потому что это лишние хлопоты. Если сумма для компании не критична, то фирма просто не обращается за возмещением.

Кроме того, у бухгалтеров порой возникают трудности после возмещения из-за нестыковок в ФСС и ИФНС, ведь расчеты по страховым взносам сдаются в налоговую, а выплатой пособий, отраженных в отчете, занимается Соцстрах . Как рассказывают наши читатели, межведомственный обмен между этими структурами работает не всегда идеально. После возмещения приходится проводить сверки, выяснять, какая информация выпала из пол зрения этих ведомств.

Напомним, ранее мы проводили опрос на тему перехода на прямые выплаты. Большинство клерков (80 %) положительно оценивают такой способ выплаты пособий.

20 % наших читателей скептически относятся к пилотному проекту ФСС, причем большая часть из них — это специалисты из регионов, которые пока еще работают по-старинке зачетным способом. Не исключено, что после перехода на прямые выплаты мнение этой части нашей аудитории изменится.

Мы проведем опрос в следующем году, и сравним результаты.