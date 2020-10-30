Завтра истекает срок уведомления сотрудников об электронных трудовых книжках

Завтра, 31 октября, истекает срок письменного уведомления работников о праве сделать выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном виде или сохранения ее бумажного варианта.

Заявление о своем выборе работники должны подать работодателю по 31 декабря 2020 года включительно.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получат бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранить, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года, уточнили в ПФР.

В электронной версии фиксируются сведения с 2020 года. Если работник принял решение сохранить бумажную трудовую книжку, работодатель наряду с электронной продолжит вести и бумажную.

Напомним, переход на электронные трудовые книжки носит добровольный характер и осуществляется только с согласия граждан. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У них все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.