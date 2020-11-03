Даже если сотрудник отработал неполный выходной день, ему положен целый день отгула

Согласно части 1 статьи 153 ТК работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Если работник работал в выходной или нерабочий праздничный день неполный день, ему оплачиваются фактически отработанные часы.

При этом по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Таким образом, работодатель обязан компенсировать работу в выходной или праздничный день по выбору работника либо повышенной оплатой, либо предоставлением дополнительного дня отдыха.

По общему правилу день отдыха оплате не подлежит, однако в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре могут быть предусмотрены положения, улучшающие условия оплаты труда работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При этом вне зависимости от количества отработанных часов в выходной день работнику предоставляется полный день отдыха.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-15728 от 07.10.2020.