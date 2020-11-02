Какие доходы IT-компании учитываются для права на пониженные взносы

С 2021 года для IT-компаний устанавливаются следующие пониженные тарифы страховых взносов:
- на ОПС — 6,0 %;
- на ОСС — 1,5 %;
- на ОМС — 0,1 %.
российские организации, которые осуществляют деятельность в области IT, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора или оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных.Одним из условий применения пониженного тарифа является доля «профильных» доходов — 90 % в общей массе.
Минфин в письме № 03-15-06/87608 от 07.10.2020 разъяснил, какие доходы имеются в виду.
В НК говорится о следующих доходах:
от реализации экземпляров разработанных программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через Интернет, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через Интернет), если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в Интернете или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) или заключать сделки).Минфин пояснил, что компания вправе учесть в составе льготных доходов: