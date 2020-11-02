Какие доходы IT-компании учитываются для права на пониженные взносы

— доходы от передачи исключительных прав на разработанный ею интернет-сайт;

— доходы от оказания услуг (выполнения работ) по модификации интернет-сайта, в том числе несобственной разработки, а также доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению интернет-сайта, разработку или модификацию которого организация осуществляла.

При этом нельзя учесть в составе льготных доходы от предоставления организацией прав использования разработанного ею интернет-сайта другой организации (лицензиату) по лицензионному договору, если такие права состоят в получении лицензиатом возможности распространять рекламную информацию в сети Интернет или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), в сети Интернет, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.