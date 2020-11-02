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Какие доходы IT-компании учитываются для права на пониженные взносы

С 2021 года для IT-компаний устанавливаются следующие пониженные тарифы страховых взносов:

  • на ОПС — 6,0 %;
  • на ОСС — 1,5 %;
  • на ОМС — 0,1 %.
Речь идет о следующих налогоплательщиках:

российские организации, которые осуществляют деятельность в области IT, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора или оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных.

Одним из условий применения пониженного тарифа является доля «профильных» доходов — 90 % в общей массе.

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Минфин в письме № 03-15-06/87608 от 07.10.2020 разъяснил, какие доходы имеются в виду.

В НК говорится о следующих доходах:

от реализации экземпляров разработанных программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через Интернет, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за исключением доходов от предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через Интернет), если такие права состоят в получении возможности распространять рекламную информацию в Интернете или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в сети Интернет, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) или заключать сделки).

Минфин пояснил, что компания вправе учесть в составе льготных доходов:

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— доходы от передачи исключительных прав на разработанный ею интернет-сайт;

— доходы от оказания услуг (выполнения работ) по модификации интернет-сайта, в том числе несобственной разработки, а также доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению интернет-сайта, разработку или модификацию которого организация осуществляла.

При этом нельзя учесть в составе льготных доходы от предоставления организацией прав использования разработанного ею интернет-сайта другой организации (лицензиату) по лицензионному договору, если такие права состоят в получении лицензиатом возможности распространять рекламную информацию в сети Интернет или получать доступ к такой информации, размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), в сети Интернет, осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать сделки.

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