Минфин опубликовал новые КБК на следующий год. Не пропустите новый код по НДФЛ

Минфин вносит изменения в коды бюджетной классификации (КБК) на 2021 год. Приказ от 12.10.2020 № 236н находится на регистрации в Минюсте. Новые коды есть и по налогам.

Изменения потребовалис в связи с внесением поправок в главу 23 Налогового кодекса. Несмотря на то, что закон о прогрессивноый ставке НДФЛ еще не принят, соответствующий код Минфин уже в приказ внес. Вот такие новые коды для перечисления в бюджет НДФЛ будут в следующем году:

182 1 01 02080 01 1000 110 — для уплаты налога, который превышает 650 тыс. рублей и относится к части базы сверх 5 млн рублей;

182 1 01 02090 01 1000 110 — для уплаты налога с прибыли КИК, которую получили физлица, перешедшие на особый порядок уплаты налога на основании подачи уведомления в ИФНС;

182 1 01 02070 01 1000 110 — для уплаты налога с процента (купона, дисконта) по обращающимся облигациям российских юрлиц, которые номинированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017.

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Кроме того, появится несколько новых КБК из-за введения уплаты налогов в муниципальные округа:

182 1 05 04060 02 1000 110 — налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов;

182 1 06 01020 14 1000 110 — налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов;

182 1 06 06032 14 1000 110 — земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов;

182 1 06 06042 14 1000 110 — земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов.

И еще один новый код для плательщиков НДПИ: 182 1 07 01080 01 0000 110 — налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1.