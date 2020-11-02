За 2020 год надо будет сдавать новую форму РСВ. Приказ ФНС уже опубликован

ФНС внесла изменения в форму расчета по страховым взносам. Изменен также порядок его заполнения и электронный формат. Приказ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ опубликован 30 октября.

Раздел 1 дополнен новым приложением 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ».

Приложение предназначено для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

И еще одно изменение касается абсолютно всех работодателей — теперь на титульном листе надо будет указывать среднесписочную численность. Рассчитывать её надо по правилам, утвержденным органами статистики, об этом написано в поправках в порядок заполнения расчета.

С 2021 года отменена обязанность сдавать сведения о среднесписочной численности по отдельной форме. Подробнее в материале Еще одну форму отчетности отменили

В правила заполнения формы также будут внесены поправки касающиеся кодов. Те рекомендованные коды, которые сейчас применяются по письмам ФНС, будут внесены в порядок заполнения РСВ. Это коды для субъектов МСП, применяющих пониженный тариф 15% и тариф 0% в апреле-июне этого года.