Евро на бирже вырос почти до 94 рублей. А доллар торгуется дороже 80 рублей

Курс евро на Мосбирже сегодня вырос почти до 94 рублей впервые с 2014 года.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,47%, до 79,9 рубля, курс евро — на 0,53%, до 93,11 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 МСК.

Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,69% — до $36,54 за баррель, а нефть сорта WTI — на 4,07%, до $34,68 за баррель.