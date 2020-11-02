Песков прокомментировал высокий курс доллара

Официальный представитель Кремля прокомментировал высокий курс доллара. И напомнил о заявлении Путина, что важен именно курс рубля.

«Тут, конечно, надо исходить из слов президента. Вы знаете, что в нашей стране все-таки абсолютное подавляющее большинство наших сограждан получает свои доходы именно в рублях. По мере того, как также мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно эта волатильность, она все меньше и меньше и меньше влияет на динамику изменения цен. И поэтому в этом плане вот что имелось в виду президентом», — ответил Песков.

Биржевой курс сегодня превысил 80 рублей для доллара и почти достиг 94 рубля для евро.

«Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но все равно амплитуда этой волатильности — она минимизируется усилиями нашего макрорегулятора и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств и в мировой экономике — динамика потребления энергоресурсов и так далее, изменения цен на нефтепродукты и на нефть — все это, конечно, оказывает свое влияние. Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать», — добавил он.

Ну да, а лекарства те же за границей, наверное, за тугрики покупают. Или за бусы.

По материалам «РИА Новости».