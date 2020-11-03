Выплаты пенсионерам по договору опеки облагаются взносами на ОМС и не облагаются взносами на ОПС

С 01.07.2020 пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, исключены из числа застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, в этой связи с 01.07.2020 им индексируется пенсия.

При этом аналогичного исключения из числа застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию не предусмотрено.

Учитывая изложенное, выплаты по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, в пользу пенсионеров-опекунов или попечителей, начисленные начиная с 01.07.2020, не подлежат обложению страховыми взносами на ОПС, но облагаются взносами на ОМС.

Таким образом, начиная с отчетного периода девять месяцев 2020 г. в составе РСВ в отношении указанных лиц раздел 3 не представляется и, соответственно, сведения в отношении указанных лиц не подлежат отражению в графах 2 — 4 (начиная с расчетного (отчетного) периода 2021 г. — в графах 1 — 4) соответствующих строк подраздела 1.1 приложения 1 к разделу 1 РСВ.

При этом показатели подраздела 1.2 приложения 1 к разделу 1 РСВ заполняются с учетом сведений в отношении этих лиц.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/16740@ от 13.10.2020.