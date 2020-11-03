За 9 месяцев в столице зарегистрировалось 202 тысячи самозанятых

За девять месяцев 2020 года количество самозанятых в Москве увеличилось на 202 тысячи человек.

Всего на 1 октября 2020 года в столице зарегистрировано более 396 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход — это вдвое больше, чем за весь 2019 год и почти 35% от общего числа самозанятых в России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В сентябре в Москве было зарегистрировано 26 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход при среднемесячном приросте около 22 тысяч. Самозанятые получают право вести легальную профессиональную деятельность и при этом оплачивать налоги в размере от четырех до шести процентов в зависимости от того, кому они оказывают свои услуги. За 9 месяцев 2020 года в бюджет Москвы поступило 800 млн рублей налога на профессиональный доход — это на 62% больше, чем за весь 2019 год», — подчеркнул вице-мэр.

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Он также добавил, что в этом году в рамках поддержки в период пандемии самозанятым была оказана господдержка: предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены уплаченные налоги за 2019 год, что также способствовало росту привлекательности налогового режима.

На конец октября больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работали в строительстве, доставке, грузовых и пассажирских перевозках, сдавали квартиры в аренду. Также популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как репетиторство, ремонт, маркетинг и реклама, консультирование.

«Растут и сами доходы, которые получают самозанятые. Так, в сентябре самозанятые выдали почти втрое больше чеков на свои услуги, чем в марте 2020 года, а средний размер чека увеличился за этот период на 15% — до 1715 рублей», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В Москве он был введен в 2019 году, а с 1 ноября действует на территории всей России.