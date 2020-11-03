Ставку по кредитам для МСП предлагают снизить до 6,25%

Бизнес-омбудсмен Титов предлагает снизить ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса до 6,25%. При этом он подчеркнул, что кредиты им получить «в любом случае непросто».

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о снижении ставки по кредитам для МСП.

«Если ориентироваться на параметр льготного кредита, заложенный самими авторами программы (программа Минэкономразвития РФ по выдаче льготных кредитов МСП по ставке не выше 8,5%), „ключевая ставка ЦБ 2%“, получаем значение 6,25%», — сказал Титов, комментируя возможность снижения ставки кредитования.

При этом он отметил, что малому или среднему предприятию получить кредит «в любом случае непросто, потому что очень высоки требования к залогам, поэтому необходимо заменить хотя бы часть этих требований гарантиями институтов развития».

По материалам «ТАСС».