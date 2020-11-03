Минимальный штраф по новому КоАП будет 500 рублей. А еще он менее карательный

Новый КоАП будет менее карательным, и предусмотрит больше случаев для вынесения предупреждения.

Об этом сказал глава Минюста Константин Чуйченко, выступая в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Мы предложили изменить направленность кодекса. Сделать его из репрессивного или карательного прежде всего предотвращающим правонарушения, — отметил министр. — Мы поставили вопрос о том, что надо гуманизировать эту систему».

В новом кодексе возрастет число составов правонарушений, по которым можно будет выплатить штраф с 50-процентной скидкой, а по 360 составам правонарушений в качестве первой санкции будет предусмотрено предупреждение (в действующем КоАП — по 258 составам).

Чуйченко отметил, что в новом КоАП пересмотрены размеры санкций за ряд правонарушений, исходя из той общественной опасности, которую административный проступок составляет.

«Генерально мы старались не изменять размера санкции по отдельным составам, тем не менее мы были вынуждены повысить санкции по определенным составам, а именно отменить те санкции, которые уже приобретают характер неразумности, — пояснил он. — Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, подлежат изменению, и теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей. В то же время по ряду санкций мы уменьшили размер взыскиваемых штрафов».

По материалам «ТАСС».