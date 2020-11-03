Сменили директора, а ЭЦП — не успели. Как ответить налоговикам на требование?

В компании сменили директора, и еще не успели сменить электронную подпись. И, как назло — требование от ИФНС. Как тут быть?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Помогите, пожалуйста, не успели подтвердить получение требования до того, как сменился директор, теперь ЭЦП не действительно, а требование подтверждать надо сегодня. Как-то можно подтвердить его без ТКС? Лично сходить? Или катастрофа неизбежна, нам заблокируют счёт?».
Вот что в комментариях пишут:
«Сходить лично. Заблокируют».
На вопрос автора, что нужно для визита — пишут:
«Директор с полномочиями или по доверке. Мы так чуть не попали, меняли сертификат и не получилось отправить квитанцию, звонили в свою ИФНС, директор сходил забрал».
Еще советуют не лично, а почтой России, ценным письмом.
«А письмо с описью и объявленной ценностью?».
Автор отвечает, что все что угодно отправит, но только что именно? Отвечают:
«Письмо или копию требования с отметкой о получении с печатью. Только здесь надо будет мониторит, чтобы ифнс вовремя „одублилось“».
По этому поводу еще советуют:
«Нет, не все так плохо: нужно позвонить исполнителю требования и проконтролировать. Этот способ — самый безвыходный, но — действенный».
Еще способ ничего не отправлять, но главное — дозвониться исполнителю в ИФНС:
«Не заблокируют. Позвоните в налоговую исполнителю, объясните всё. Они сами могут у себя отметить о получении. Мне ставили отметку о получении когда мы сменили оператора (Контур на СБИС), требование пришло в Контур и мы не могли его подписать».
И напоследок совет:
«Оформляйте быстрее новую ЭП, затем уже подтвердите. Счёт не блокируют сразу по истечении срока, какое-то время обычно проходит. А как отправите, основание для блокировки исчезнет. Единственный нюанс — не надо менять при этом оператора или подключение: с нового подключения квитанцию не отправишь. Сменить нужно именно подпись».
Коллеги, а вы как думаете? Заблокируют?