На банки и страховые организации в этом году стали реже жаловаться

В ЦБ сообщили, что россияне стали реже жаловаться на банки и страховые организации в этом году.

К концу третьего квартала количество жалоб практически вернулось к показателям до пандемии, а всего за 9 месяцев 2020 года их число сократилось на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«В сентябре 2020 года Банк России получил 20,4 тыс. жалоб, что примерно соответствует февральскому показателю. Всего же за девять месяцев текущего года поступило 212,8 тыс. жалоб, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года», — указано в сообщении.

В ЦБ отмечют, что сокращение числа жалоб произошло благодаря урегулированию проблем с отказами в кредитных каникулах и реструктуризациях. Общее количество жалоб на банки в сентябре снизилось по сравнению с пиковым показателем в апреле в 2,2 раза, в том числе по вопросам реструктуризации кредитов и займов — в 18 раз.

Помимо этого, за три квартала 2020 года также упало количество жалоб на страховые организации. По данным ЦБ, сокращение составило 28%, что связано со снижением обращений по вопросам ОСАГО. В отношении микрофинансовых организаций число жалоб снизилось на 13,5%.

По материалам «ТАСС».