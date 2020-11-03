Заявки на включение в Реестр отечественного ПО выросли в 4 раза. А число IT-компаний за последние три месяца выросло на 700

Количество обращений по включению в Реестр отечественного ПО увеличилось в четыре раза.

Об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Причина столь повышенного внимания к Реестру отчественного ПО — в налоговом маневре для ИТ-отрасли.

За последние три месяца в реестре организаций в сфере ИТ, аккредитованных Минцифры, зарегистрировались 700 новых компаний. А за предыдущие 12 лет в этом реестре зарегистрировалось чуть больше 11 тысяч компаний.

Чтобы получить льготы, ИТ-компания должна соответствовать нескольким критериям:

заниматься разработкой ПО и баз данных и получать не менее 90% доходов от реализации этих продуктов;

получить госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;

ее штат должен быть не менее семи сотрудников.

Недавно на «Клерке» писали о новом способе сэкономить на налогах для ИТ-отрасли. Собственно, он и основан на регистрации в Реестре отечественного ПО.