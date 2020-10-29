Новый способ сэкономить на налогах для IT-компании в 2021 году

Налоговый маневр для ИТ отрасли на местах, в ИТ-компаниях, подсчитали. И поняли, что льгот в следующем году не будет. Зато родилась новая схема по налоговой экономии. Интересно, скоро ее объявят незаконной?

Доржи Цыденов, генеральный диреткор ИТ-компании INFOSTART.RU поделился у себя на странице в Facebook.

«Нарисовали для себя схему налогообложения в 2021 году. Как ни крути, не будет у нас льгот в 2021 году, вот такой вот налоговый маневр поддержки ИТ-компаний. Вырисовывается новая схема „оптимизации налогов“, создается юрлицо на ОКВЭД 62.01, регистрируется программа, например, CRM Пупкин, продаются в аренду права на использование CRM Пупкин основной компании, платится 3% с прибыли. Ожидаем рост ИТ-отрасли в России в 2021 году!».

Коллеги в IT-отрасли, что думаете?