Школьников освободили от НДФЛ на премии в «Большой перемене»

Премии, которые получат победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», не будут облагаться НДФЛ.

Опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 1773 от 31.10.2020.

Конкурс «Большая перемена» проводится впервые. Он стартовал 28 марта и продлится до 15 ноября. Его цель — дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений — искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность.

В отборочных этапах, которые проходили по всей России, приняли участие более 1 миллиона детей, из них 1,2 тысячи — вышли в финал.

Победители получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей. На эти цели из резервного фонда Президента уже выделено 400 млн рублей.

Постановлением вносятся изменения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, суммы которых не подлежат налогообложению.