Для пенсионеров предлагают ограничить онлайн-переводы

В ЦБ поступило обращение с предложением ограничить онлайн переводы для пенсионеров и установить суточный лимит в 10 тысяч рублей.

С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В этом году активизировались телефонные мошенники, различными методами получающие данные банковских карт, либо заставляющие куда-либо переводить средства. Особенно страдают пенсионеры.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — говорится в обращении.

Цитата по «RT».

А если вдруг есть необходимость перевести больше? Звонить банк и просить увеличить лимит? Да и пенсионеры разные есть. Военные вон и в 40 лет могут на пенсию выходить.