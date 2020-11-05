Налоговики рекомендовали пример заявления для признания физлица налоговым резидентом в 2020 году

Физическое лицо может быть признано российским налоговым резидентом за налоговый период 2020 года при условии пребывания в России от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Такие изменения были внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ из-за пандемии коронавируса.

Для получения статуса налогового резидента необходимо подать заявление. Оно составляется в произвольной форме, но должно обязательно содержать фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный номер налогоплательщика - физического лица.

Также рекомендуется в заявлении указывать количество дней, проведенных физическим лицом на территории РФ в 2020 году. Пример заявления ФНС привела в письме № ВД-4-17/15732 от 28.09.2020 г.