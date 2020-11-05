Почти половине россиян не удается отдохнуть после работы и быта. А четверть — в постоянном стрессе

Почти половине опрошенных россиян не хватает времени на отдых и восстановление сил после работы и бытовых забот.
Исследование провели СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».
- Более 35% пожаловались, что у них времени на полноценный отдых после работы. Мужчин тут 36,4%, а женщин 34,3%.
- 14,!% сказали, что не работают, но и не отдыхают из-за большого объема домашних дел (20,1% женщин и 7,5% мужчин).
- 53,3% рассказали, что периодически испытывают стресс, но, как правило, справляются с ним (56,6% женщин и 49,7% мужчин).
- 23,8% сказали, что стресс испытывают почти всегда (27,№% женщины, 19,9% мужчины).
- 21,6% заявили о жизни без волнения и стресса (29% мужчины и 14,9% женщины).
Всего в телефонном опросе поучаствовали 1503 россиянина.
По материалам «РБК».