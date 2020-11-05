Дробление бизнеса: итоги 2020 и перспективы 2021. Бесплатный вебинар

Дробление бизнеса, хоть и нелюбимо налоговиками, при грамотном обосновании дает налоговые преимущества. Вот только как грамотно его обосновать?
Центр обучения «Клерка» и спикер Иван Кузнецов приглашают на бесплатный вебинар: «Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору». Он пройдет 4 декабря с 11:00 до 12:30.
Скорее всего, количество дел по дроблению будет увеличиваться, в том числе после отмены ЕНВД с 01.01.2021 г., при этом в пользу налогового органа будет выноситься большинство решений.
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