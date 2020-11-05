В Госдуму внесли законопроект об изменении порядка лишения неприкосновенности экс-президентов

В Госдуму внесли законопроект, изменяющий порядок лишения экс-президента неприкосновенности. Авторы документа - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке авторы напоминают, что, согласно конституции, президент может быть "отрешен от должности, а экс-президент лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда" и Конституционного суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Законопроект приводит действующие нормы в соответствие с положениями Конституции.

В действующей редакции закона, экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий. Процедуру инициирует председатель Следственного комитета РФ путем направления соответствующего представления в Госдуму, которая дает согласие на лишение неприкосновенности бывшего главы государства.

