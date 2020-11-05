В электронных трудовых книжках можно будет указать весь свой стаж

Работники смогут с 2021 года включить в электронную трудовую книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года. Об этом сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.

Он отметил, что правительство расширяет возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений. Для этого планируется внести изменения в закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования».

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды, а не только с 1 января 2020 года, для этого необходимо будет направить заявление в Пенсионный фонд», — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, в дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.

Проект с изменениями в форму СТД-ПФР появился два месяца назад. Судя по нему данные для электронной трудовой книжки будут браться из отчетности по страховому стажу. Т.е. в ЭТК не будет должностей, на которых работал человек до 2020 года, а только даты и наименование (ФИО) работодателей.