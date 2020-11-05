«Опора России» поддержала инициативу Минюста уравнять штрафы для МСП и ИП

Бизнес-объединение «Опора России» поддержало инициативу Минюста РФ уравнять штрафы для субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил в четверг президент организации Александр Калинин на заседании попечительского совета «Опоры России».

Министр юстиции России Константин Чуйченко ранее сообщил, что в новом КлАП ответственность за административные правонарушения для малого бизнеса будет приравнена к ответственности индивидуальных предпринимателей.

«Мы глубоко поддерживаем инициативу Минюста приравнять штрафы для субъектов МСП к размеру штрафов для ИП. Это очень важная тема, мы просим всех членов попечительского совета поддержать инициативу», — цитирует Калинина ТАСС.

По его словам, за последние четыре года в КоАП было внесено более 500 изменений, и «везде штрафы были подняты, введена кратность штрафа, чего раньше не было». Он привел пример, когда штрафы предприятию выписывались за каждый из десяти просроченных огнетушителей. В связи с этим глава объединения предпринимателей приветствует, что новый кодекс будет в большей степени ориентирован на предупреждения, а не штрафные санкции для бизнеса.