Поделились наглядной схемой, куда переходить после завершения в этом году ЕНВД

Вполне наглядная схема для понимания, что делать тем, кто сейчас на ЕНВД. Правда, не без косяков, но в общем и целом понятная.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Смотрю многие активизировались на тему советов тем, кто улетает с ЕНВД с 2021. Мы вот нарисовали такую блок-схему для клиентов, которым надо выбрать другую систему налогообложения. ПС: да, я в курсе, что она не все учитывает (маркировка и пр.), но направление движения определяет!».

В комментариях обратили внимание на то, что не учли переходный период для УСН с выручкой до 200 млн. На это автор сказал:

«Несущественные детали:-). Схема не для бухгалтеров, для бизнесменов. Им некритично. Главное понять — куда бежать».

На это автору отвечают:

«Ничего себе несущественные детали! Выручка в 150 млн и 200 млн — это у вас несущественно?».

Ну вообще да, 50 миллионов, пожалуй, и для бизнесмена надо было бы показать.

Еще спрашивают, что в схеме делают самозанятые:

«Самозанятый каким боком к ЕНВД?»

Автор пишет, что никаким, но добавили по требованию клиента.

«Никаким. Потому там так и написано. Мы сперва сделали без него, кинули в чат с клиентами. Первый вопрос был: где самозанятые?».

Но в целом, показать наглядно клиенту можно. Немного доработав.