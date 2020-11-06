С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов

С 1 января 2021 года меняются реквизиты банковских счетов органов Федерального казначейства, на которые зачисляются налоговые платежи. Региональные Управления ФНС уже начинают предупреждать об этом налогоплательщиков.

Так, УФНС Татарстана сообщает у себя на сайте новые реквизиты для уплаты:

наименование УФК по субъекту Российской Федерации: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;

банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань;

БИК банка получателя средств(реквизит 14): 019205400;

номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета ЕКС)(реквизит 15): 40102810445370000079;

номер счета получателя (номер казначейского счета)(реквизит17): 03100643000000011100

Подробную информацию по счетам УФК, открытым в других субъектах РФ можно найти по ссылке.

Реквизиты меняются во всех регионах!