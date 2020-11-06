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С 1 января 2021 года меняются реквизиты для уплаты налогов

С 1 января 2021 года меняются реквизиты банковских счетов органов Федерального казначейства, на которые зачисляются налоговые платежи. Региональные Управления ФНС уже начинают предупреждать об этом налогоплательщиков.

Так, УФНС Татарстана сообщает у себя на сайте новые реквизиты для уплаты:

  • наименование УФК по субъекту Российской Федерации: Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан;
  • банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань;
  • БИК банка получателя средств(реквизит 14): 019205400;
  • номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета ЕКС)(реквизит 15): 40102810445370000079;
  • номер счета получателя (номер казначейского счета)(реквизит17): 03100643000000011100

Подробную информацию по счетам УФК, открытым в других субъектах РФ можно найти по ссылке.

Реквизиты меняются во всех регионах!

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