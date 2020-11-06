Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговая засыпала требованиями? Приглашаем на бесплатный мастер-класс «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?»

Требования от налоговиков не прекращались даже в период моратория на проверки. А уж после его завершения посыпались, как из рога изобилия. Что делать со всей этой печатной продукцией?

Центр обучения «Клерка» и спикер Мария Ильяшенко проведут бесплатный мастер-класс «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?», 14 декабря с 11:00 до 12:30.

На мастер-классе вы узнаете:

  • Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?
  • Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?
  • Требования до и во время проверки: основные отличия.
  • Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?
  • Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?
  • Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?
  • Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой.
  • Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?

Записывайтесь прямо сейчас, участие бесплатное.

📌 Реклама
⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама