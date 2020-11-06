Налоговая засыпала требованиями? Приглашаем на бесплатный мастер-класс «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?»

Требования от налоговиков не прекращались даже в период моратория на проверки. А уж после его завершения посыпались, как из рога изобилия. Что делать со всей этой печатной продукцией?

Центр обучения «Клерка» и спикер Мария Ильяшенко проведут бесплатный мастер-класс «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?», 14 декабря с 11:00 до 12:30.

На мастер-классе вы узнаете:

Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?

Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган?

Требования до и во время проверки: основные отличия.

Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?

Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?

Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?

Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой.

Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?

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