Плановые проверки бизнеса заменят инспекционными визитами. Но налогов это не коснется

В 2021 году плановые проверки бизнеса заменят инспекционными визитами, а часть из них будут проводить дистанционно. Однако это не коснется налогового, таможенного и финансово-бюджетного контроля.

Как пишет «Парламентская газета», устанавливающий новые правила проект постановления кабмина уже подготовлен.

Согласно документу, после 1 июля 2021 года, но не позднее, чем за 20 дней до проведения выездной плановой проверки, может быть принято решение о проведении вместо неё инспекционного визита. Об этом юрлица и ИП должны быть уведомлены в течение 10 рабочих дней.

Кроме того, документ разрешает проводить проверки в 2021 году дистанционно, в том числе с помощью аудио- или видеосвязи. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года не сможет превышать 10 рабочих дней.

В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2021 год.