Налоговики хотят паспорта директора и главбуха. Как им вежливо отказать?

Налоговики хотят паспорта директора и главбуха в рамках камеральной проверки по РСВ. Как им вежливо отказать?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«В рамках камеральной проверки РСВ налоговая запрашивает копию паспорта директора и главного бухгалтера. На что сослаться, чтобы не предоставлять эти копии?».
Вот что в комментариях отвечают:
«На персональные данные к примеру. и запросите у них — а коим образом паспорт относится к проверке?».
Кто-то недоумевает, зачем им паспортные данные гендира, если они у них и так должны быть.
«Вообще данные паспортов гендиректора точно есть в ИФНС. А им это зачем? В 2-ндфл есть данные. По закону, вы можете только данные предоставлять, но не скан паспорта».
А еще есть вполне обоснованное мнение, что паспорта сотрудников налогоплательщик вообще не вправе хранить.
«Налоговому органу не предоставляются документы, отсутствующие у налплата. Хранить копии паспортов сотрудников и других документов, выданных госорганами, налплат не имеет право. Роструд давал такие разъяснения: хранятся документы, исключительно связанные с трудовой деятельностью».
А вообще, советуют просто отписаться, что нет таковых в наличии. Следовательно, возможности предоставить их нет.