Налоговики хотят паспорта директора и главбуха. Как им вежливо отказать?

Налоговики хотят паспорта директора и главбуха в рамках камеральной проверки по РСВ. Как им вежливо отказать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В рамках камеральной проверки РСВ налоговая запрашивает копию паспорта директора и главного бухгалтера. На что сослаться, чтобы не предоставлять эти копии?».

Вот что в комментариях отвечают:

«На персональные данные к примеру. и запросите у них — а коим образом паспорт относится к проверке?».

Кто-то недоумевает, зачем им паспортные данные гендира, если они у них и так должны быть.

«Вообще данные паспортов гендиректора точно есть в ИФНС. А им это зачем? В 2-ндфл есть данные. По закону, вы можете только данные предоставлять, но не скан паспорта».

А еще есть вполне обоснованное мнение, что паспорта сотрудников налогоплательщик вообще не вправе хранить.

«Налоговому органу не предоставляются документы, отсутствующие у налплата. Хранить копии паспортов сотрудников и других документов, выданных госорганами, налплат не имеет право. Роструд давал такие разъяснения: хранятся документы, исключительно связанные с трудовой деятельностью».

А вообще, советуют просто отписаться, что нет таковых в наличии. Следовательно, возможности предоставить их нет.

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