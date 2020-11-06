Подписан протокол о налоговых изменениях с Люксембургом

Сегодня состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Люксембургом.

Увеличена ставка налога у источника до 15 % в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5 %.

Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой.

Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15 % акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15 % капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

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Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

«Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию», — сказал Статс-секретарь — замминистра Алексей Сазанов, комментируя подписание.

В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.