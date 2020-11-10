В случае уничтожения авто транспортный налог перестанут начислять. Но надо подать заявление

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект № 1022670-7 с многочисленными поправками в НК, среди которых новое основание для неначисления транспортного налога — гибель или уничтожение транспортного средства.

Статью 362 НК, которая регламентирует порядок начисления транспортного налога, дополнят пунктом 3.1, который гласит:

В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.

📌 Реклама

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения авто. Физлица могут направить такое заявление с приложенными документами через МФЦ.

Если налогоплательщик документы не представил, но заявление подал, налоговики будут самостоятельно добывать сведения у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения. Ответить на запрос налоговиков учреждение, которое обладает нужными сведениями, должно в течение 7 дней.

Рассматривать заявление налогоплательщика будут 30 дней, но срок может быть продлен еще на 30 дней.

После рассмотрения налогоплательщику направят уведомление о прекращении начисления транспортного налога или же отказ в прекращении.

Форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения должна будет утвердить ФНС.

Процесс уже запущен. На федеральном портале опубликовано уведомление о начале разработки такого заявления.

Планируется, что его утвердят в марте следующего года.