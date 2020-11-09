Где работающие пенсионеры должны сидеть на больничном: таблица по всем регионам

Во многих регионах для пенсионеров в возрасте 65 введен режим самоизоляции.

При этом работающие пенсионеры должны сидеть дома, получая выплату по больничному напрямую из ФСС, даже если регион еще не перешел на прямые выплаты.

Например, для московских работающих пенсионеров предусмотрены больничные листы с кодом 03 (карантин) с 29 октября по 29 ноября.

Столичное отделение ФСС ждет от работодателей реестры, необходимые для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности работникам возраста от 65 лет.

Узнать о принятых решениях по больничным для пенсионеров в субъектах РФ можно на сайте ФСС — здесь.

Таблица регулярно обновляется.

Актуальную на данный момент таблицу можно сказать во вложении к этому материалу.