Больным COVID-19 дают больничный с кодом 01, контактным – с кодом 03

Гражданам, имеющим заболевание, в том числе и с признаками коронавирусной инфекции, выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляется медицинским работником после осмотра. Листок нетрудоспособности оформляется с кодом «01» — заболевание.

Тем гражданам, которые контактировали с инфекционными больными, и которые не имеют никаких проявлений заболевания и получили отрицательный тест на COVID-19, оформляется листок нетрудоспособности с кодом «03» — карантин.

При этом граждане, находящиеся на карантине, обязаны соблюдать данный режим. А это значит, что в период карантина нельзя выходить на улицу, в магазин, на работу, в аптеку, ездить на дачу. Следует исключить контакты с родными и близкими людьми.

Такое разъяснение приводит на своем сайте отделение ФСС по Санкт-Петербургу.