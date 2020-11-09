Применяя ОСНО, можно использовать фискальный накопитель на 36 месяцев

Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих использование фискальных накопителей, срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, налогоплательщиками, применяющими общую систему налогообложения.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/17647@ от 28.10.2020.

В документе говорится, что фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет не менее 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕНВД и ПСН.

При этом вышеуказанные положения не распространяются на организации и ИП, осуществляющих торговлю подакцизными товарами, а также при сезонном (временном) характере работы или одновременном применении спецрежимов и ОСНО или применении ККТ, не осуществляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных. Эти организации и ИП вправе использовать фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет менее 36 месяцев и не менее 13 месяцев.